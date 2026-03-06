El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 82%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo de la mañana, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un pronóstico de 0.1 mm de lluvia en el periodo de la madrugada. La probabilidad de lluvia es baja, con un 10% de posibilidades en las primeras horas del día, lo que sugiere que la mayoría de los residentes podrán realizar sus actividades sin mayores inconvenientes.

El viento soplará del norte, con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h en la mañana, aumentando a 26 km/h en la tarde. Esta brisa fresca puede ser un alivio, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas no superarán los 12 grados durante el día.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 a 12 grados . La tarde será un poco más cálida, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de lluvia se mantendrá en cero durante la tarde, lo que permitirá que los habitantes de Moraña disfruten de un respiro en las lluvias.

En la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados . La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. El viento disminuirá su intensidad, pero seguirá soplando del norte, lo que mantendrá la sensación de frescor.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y vientos moderados. Aunque las lluvias serán escasas, es recomendable estar preparado para un ambiente húmedo y fresco a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.