El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 6 de marzo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan muy nubosas, con un predominio de nubes altas en las horas centrales del día.
La temperatura durante la jornada oscilará entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, con mínimas de 7 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 14 grados. Esta variación térmica puede resultar en un ambiente algo frío, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 40% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es recomendable que los residentes y visitantes de Mondariz se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.
Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aunque la mayor parte de la jornada se desarrollará sin precipitaciones significativas. Las condiciones de tormenta son mínimas, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día.
En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que varían entre los 7 y 14 grados, alta humedad y vientos moderados del norte. Se aconseja a la población estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, y disfrutar de las actividades bajo el abrigo de un buen abrigo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.
