El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre momentos de nubosidad densa y nubes altas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas irán aumentando ligeramente a lo largo de la jornada, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que oscilará entre el 48% y el 74%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto podría hacer que los habitantes de Moaña sientan un ambiente algo más frío de lo que indican los termómetros.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 15 y 21 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste en las horas de la tarde, manteniendo su fuerza.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la nubosidad podría dificultar la vista del sol en algunos momentos. El orto se producirá a las 08:01 y el ocaso a las 19:30, lo que significa que los habitantes de Moaña disfrutarán de aproximadamente 11 horas y 29 minutos de luz solar, aunque esta luz estará filtrada por las nubes.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas que se mantendrán estables y sin riesgo de lluvia. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.