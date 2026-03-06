El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Meis se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que permanecerá en su mayoría nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, con una descripción que varía desde "cubierto" hasta "muy nuboso" en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas se hagan más prominentes, aunque la posibilidad de que el sol asome entre las nubes es baja.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan estables, oscilando entre los 9 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 9 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 54% y el 79% a lo largo del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aunque la mayoría de los periodos no presentan riesgo significativo de lluvia. La precipitación se espera que sea mínima, con algunos intervalos de "Ip" (indicación de precipitación) en la madrugada, pero sin acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 51 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable que los residentes se preparen para un día gris y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.