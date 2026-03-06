El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una variedad de condiciones que se mantendrán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, manteniendo la temperatura en niveles similares, lo que puede resultar en una sensación de frescura.

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán cubiertas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será notable, alcanzando hasta un 75% en algunos momentos, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que permitirá que los residentes de Meaño realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el norte con velocidades que alcanzarán hasta los 37 km/h en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, la intensidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. En la tarde, se prevé que el viento disminuya ligeramente, aunque seguirá siendo perceptible, con ráfagas que podrían alcanzar los 48 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes podría afectar la vista del atardecer, que se producirá a las 19:31.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado del norte. La ausencia de precipitaciones permitirá que los habitantes disfruten de sus actividades diarias sin interrupciones, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a la sensación térmica que puede ser más baja por la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.