El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Marín se presenta con un panorama mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , alcanzando su punto máximo hacia el mediodía, cuando se espera que la temperatura llegue a los 13 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 50% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 12 y 27 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas centrales. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá disfrutar de un día seco, aunque nublado, ideal para actividades que no requieran de un cielo despejado. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, que podrían afectar la sensación térmica.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:30, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, pero sin indicios de lluvia. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 8 grados.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento notable del norte. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día seco, aunque es recomendable abrigarse adecuadamente debido a la combinación de frío y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.