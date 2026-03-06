El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 2 y 9 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 3 grados, descendiendo a 2 grados durante la mañana, antes de alcanzar un máximo de 9 grados en la tarde.

La sensación térmica será aún más fría, con valores que podrían bajar hasta -3 grados en las primeras horas del día. Esto se debe a la combinación de la baja temperatura y la presencia de viento, que alcanzará velocidades de hasta 28 km/h desde el norte y noreste. A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a los 47 km/h en las horas centrales, lo que acentuará la sensación de frío.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la mayor parte del día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay un 25% de probabilidad de que se registren algunas gotas entre la 1 y las 7 de la mañana. Posteriormente, la probabilidad de precipitación disminuirá, y no se esperan lluvias durante el resto del día. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad persistente podría traer sorpresas.

La visibilidad será buena en general, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la percepción del sol, que saldrá a las 7:59 y se pondrá a las 19:28. A lo largo del día, la combinación de nubes y viento puede generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lalín hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frías y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén preparados para un día de clima variable, aunque sin lluvias significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.