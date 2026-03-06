El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto en las horas centrales. Las nubes altas también harán su aparición, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 9 grados, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía y la tarde. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, situándose en torno a los 10 grados por la noche. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa, que rondará entre el 53% y el 77%, generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías.

En cuanto a la precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el periodo de las 6 a las 7 de la mañana se ha registrado una indicación de "Ip", lo que podría sugerir la posibilidad de lloviznas muy ligeras, aunque no se espera que esto afecte significativamente el día. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no habrá actividad eléctrica que pueda alterar la tranquilidad del día.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas que puedan proporcionar abrigo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:31, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad en A Illa de Arousa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.