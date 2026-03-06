El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría limitar la visibilidad del sol. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 41% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías. La combinación de nubes y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 21 y 28 km/h. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 62 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes de A Guarda se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:31, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto de nubes altas. La noche se presentará fresca y tranquila, sin indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno en la localidad. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca del norte.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.