El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de nubosidad más densa. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una transición a nubes altas a lo largo de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante las primeras horas del día, lo que sugiere un ambiente fresco y algo húmedo.

A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia del viento, que soplará del norte con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 53% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la humedad genere incomodidad significativa. La combinación de temperaturas frescas y viento del norte podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena a lo largo del día, aunque la nubosidad podría afectar ligeramente la claridad del cielo. Los amantes de la naturaleza y los que disfrutan de actividades al aire libre deben estar preparados para un día en el que el abrigo será necesario, especialmente durante las horas más frescas.

El orto se producirá a las 08:02 y el ocaso a las 19:31, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, manteniendo la tendencia de la jornada. En resumen, Gondomar experimentará un día fresco y nublado, ideal para quienes prefieren evitar el calor del sol directo, pero que requerirá abrigo y precaución ante el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.