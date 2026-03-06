El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la tarde, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica condiciones de "Cubierto" en todos los periodos hasta las 15:00 horas. A partir de las 15:00, se espera un ligero cambio, con momentos de "Muy nuboso" entre las 15:00 y las 18:00, y posteriormente, el cielo se mantendrá cubierto hasta el final del día.

En cuanto a la temperatura, se prevé que oscile entre los 3 y 9 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando solo 3 grados a las 4:00, mientras que a medida que avance el día, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 9 grados a las 14:00. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados a las 20:00.

La sensación térmica será un poco más fría, con valores que oscilarán entre -2 y 6 grados. Las primeras horas de la mañana presentarán una sensación térmica de -1 grado, que se mantendrá hasta las 10:00. A medida que la temperatura aumente, la sensación térmica también mejorará, alcanzando un máximo de 6 grados a las 15:00, pero volviendo a descender a medida que se acerque la noche.

En cuanto a la precipitación, se espera que no haya lluvias significativas durante el día, con un 20% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un 10% entre las 7:00 y las 13:00. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se reduce a 0% en las horas posteriores, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones permanecerán secas.

El viento soplará del norte, con rachas que alcanzarán hasta 57 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento se mantendrán entre 29 y 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con las bajas temperaturas.

En resumen, Forcarei experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre 3 y 9 grados, y un viento notablemente fuerte del norte. Aunque no se prevén lluvias significativas, la sensación térmica será más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.