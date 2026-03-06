El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitación del 20% durante las primeras horas de la mañana. A pesar de que se prevé que la lluvia sea escasa, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 6 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más baja, alrededor de 3 grados, debido a la combinación de la humedad y el viento.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes muy densas. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica no superará los 10 grados, lo que sugiere que la vestimenta adecuada será clave para mantener el confort.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en la tarde. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja a los transeúntes que se abriguen adecuadamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que el día transcurra sin eventos significativos, ya que no se prevén tormentas eléctricas en la región. Sin embargo, la combinación de nubes altas y el viento puede generar un ambiente inestable, por lo que es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 4 grados, lo que sugiere que las actividades al aire libre deben ser limitadas o realizadas con precaución.

En resumen, A Estrada experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias ligeras. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se preparen adecuadamente para las condiciones del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.