El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 10% durante las primeras horas. La temperatura se mantendrá constante en 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La temperatura seguirá en torno a los 7 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 82%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Durante la tarde, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con algunas posibilidades de chubascos ligeros. La humedad relativa comenzará a descender, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso a pesar de las temperaturas frescas.

El viento continuará soplando del norte y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas más activas del día. Esto podría causar que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes de Cuntis que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche oscura y fría. La visibilidad podría verse afectada por la niebla o la bruma, especialmente en áreas más rurales.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con ligeras posibilidades de lluvia y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a quienes deban salir que se preparen para las condiciones frescas y húmedas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.