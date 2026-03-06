El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones muy baja. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un registro de 0.1 mm. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto y muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 9 grados, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 49% y el 72%, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 16 y 25 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque fresco, no se espera que cause problemas significativos, pero es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la combinación de nubes altas y un cielo cubierto puede hacer que la luz solar sea escasa, lo que podría influir en la percepción del día. A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad sea buena, aunque la presencia de nubes puede limitar la claridad del cielo.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con escasas posibilidades de lluvia y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad, aprovechando la tranquilidad que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.