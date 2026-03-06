El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. La nubosidad será predominante, con un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 6 grados, que descenderán a 5 grados en las horas más frescas de la mañana.

La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se espera que se sienta como si la temperatura estuviera en torno a los 2 grados. A medida que avance el día, la sensación térmica mejorará ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento del norte, con rachas que pueden llegar hasta los 50 km/h, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 30% de lluvias ligeras entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 5% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es mínima, con un 10% de posibilidad en las primeras horas, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones para tormentas son poco probables.

El viento será un factor notable hoy, con velocidades que oscilarán entre 18 y 26 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento del noreste pueden hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. El viento del norte será un factor a considerar, ya que puede intensificar la sensación de frío. Es un día para disfrutar de actividades en interiores, pero si se sale, es aconsejable llevar ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.