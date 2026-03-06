El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que se mantendrá constante hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo muy nuboso, especialmente entre las 05:00 y las 10:00 horas, cuando la visibilidad puede verse ligeramente reducida.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente a los 10 grados, lo que sugiere un ambiente fresco.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir. Sin embargo, la combinación de nubes y viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual, por lo que es recomendable llevar una chaqueta o abrigo ligero.

En resumen, Cangas experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y un viento notable. Aunque no se anticipan lluvias, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que es importante estar preparado para un tiempo variable.

