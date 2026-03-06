El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se alternarán momentos de nubes altas y nubosidad. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 53% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Cambados vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, con una probabilidad de lluvia muy baja, que se mantiene en un 5% durante las primeras horas y se reduce a cero en el resto del día. Esto significa que no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 22 y 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas, debido a la intensidad del viento.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se espera que las nubes altas permitan la visibilidad de las estrellas en la noche, ofreciendo un espectáculo celestial para aquellos que se aventuren a mirar hacia arriba.

En resumen, Cambados experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable abrigarse bien. A pesar de la nubosidad, el día se presenta propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.