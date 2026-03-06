El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 6 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama mayormente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes altas que se mantendrán durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 9 grados, que descenderán ligeramente a 8 grados en las horas más frescas de la mañana.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las primeras horas de la mañana se podrían registrar algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipan acumulaciones importantes. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable a lo largo del día.
El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los habitantes de Caldas de Reis se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.
A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche. El cielo seguirá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes densas. El ocaso se producirá a las 19:30, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia. En resumen, se prevé un día típico de marzo en Caldas de Reis, con un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.
