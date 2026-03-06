El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se mantengan abrigados.

Las temperaturas en Bueu oscilarán entre los 9 y 13 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la mañana y el mediodía. La velocidad del viento se mantendrá entre 12 y 27 km/h a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Los vientos del norte también pueden contribuir a un ambiente más fresco, por lo que es aconsejable tener en cuenta esta variable al planificar actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:02 y el ocaso será a las 19:31, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. A pesar de la nubosidad, la ausencia de precipitaciones y las temperaturas moderadas hacen que sea un día propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre con precaución ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.