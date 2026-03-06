El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Barro se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en el periodo inicial. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá predominante, con momentos de "muy nuboso" y "cubierto" a lo largo de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avanza, se alcanzarán máximas de hasta 12 grados en la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 10% de lluvia en las primeras horas del día, aunque la cantidad esperada es mínima, con registros de 0.1 mm en el periodo inicial. A lo largo del día, las posibilidades de lluvia se mantienen bajas, con un pronóstico de 0 mm en los siguientes periodos, lo que sugiere que las lluvias, si ocurren, serán muy ligeras y esporádicas.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 26 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas más frías.

En resumen, Barro experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de lluvias. Los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y ventoso, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento podría ser más intenso.

