El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy en Baiona se presenta con un cielo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que puede dar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá en niveles altos, con momentos de nubosidad variable, especialmente durante la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados a lo largo del día. La temperatura mínima se registrará en las primeras horas, alcanzando los 9 grados, mientras que la máxima se espera en torno a los 13 grados durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día fresco, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 53% y el 76% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán la mayor humedad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 13 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de que se presenten nubes altas. Sin embargo, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Baiona disfruten de un día sin interrupciones por el tiempo. La puesta de sol se espera para las 19:31, marcando el final de un día fresco y nublado. En resumen, hoy será un día caracterizado por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de la belleza natural de Baiona sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.