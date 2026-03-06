El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 7 y 14 grados a lo largo de la jornada. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 60% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 22 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 5% entre las 7 y las 13 horas, y luego a un 0% durante el resto del día. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, es probable que la mayor parte del día permanezca seco.

El cielo estará cubierto durante gran parte del día, con algunas horas de poco nuboso hacia la tarde, lo que podría permitir que el sol asome brevemente. Sin embargo, la mayor parte de la jornada se caracterizará por un cielo gris y nublado, lo que puede afectar la visibilidad y la luminosidad en la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:29, marcando el final de un día fresco y mayormente nublado en As Neves. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.