El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes cubran el cielo, manteniendo un ambiente gris y sombrío durante gran parte del día. Desde la 01:00 hasta las 08:00 horas, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría afectar la luminosidad natural del entorno.

A partir de las 09:00 horas, se prevé que la situación se complique con la llegada de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilanova de Arousa necesiten paraguas a lo largo de la mañana y parte de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total durante el día, especialmente entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán a lo largo de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h a las 12:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas se mantendrá presente, con un 50% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos.

Finalmente, el ocaso se producirá a las 19:29 horas, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar de la belleza natural de Vilanova de Arousa.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará con un cielo mayormente cubierto, aunque se espera que haya momentos de claridad. Durante la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el tiempo se torne más gris y húmedo. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

