El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará con un cielo mayormente cubierto, aunque se espera que haya momentos de claridad. Durante la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el tiempo se torne más gris y húmedo. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más húmedas del día, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. A lo largo de la jornada, se registrarán lluvias escasas, especialmente en la tarde, con precipitaciones que podrían acumular hasta 2 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 33 km/h en las horas de mayor actividad. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en zonas expuestas. Se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% entre las 07:00 y las 13:00, disminuyendo a un 45% entre las 13:00 y las 19:00. Aunque no se anticipan tormentas severas, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es fundamental estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, alcanzando un estado de nubosidad considerable en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10-11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes cubran el cielo, manteniendo un ambiente gris y sombrío durante gran parte del día. Desde la 01:00 hasta las 08:00 horas, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría afectar la luminosidad natural del entorno.

