El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de bruma y nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la bruma será una constante, con temperaturas que rondarán los 10 a 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se prevé que la nubosidad aumente, con periodos de cielo cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La bruma persistirá en algunos momentos, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilaboa necesiten paraguas a lo largo del día. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y algo incómodo para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 9 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una sensación de frío más intensa. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, por lo que se aconseja precaución en la conducción.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es recomendable estar preparado para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica una atmósfera densa y grisácea. Esta situación se mantendrá constante durante la mayor parte del día, con la posibilidad de que se presenten lluvias escasas en los periodos de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, la bruma inicial dará paso a un cielo muy nuboso, que se mantendrá así hasta la tarde. A medida que avancen las horas, la cobertura nublada se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales del día.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 10 grados y una humedad relativa alta, alcanzando el 88%. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, manteniendo temperaturas estables en torno a los 10-11 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

