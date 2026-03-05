El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas cercanas al mediodía.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 8 grados , con una ligera disminución a 7 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente. Se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 100%, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Es recomendable que los residentes de Vila de Cruces lleven paraguas o impermeables si planean salir durante este periodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 40% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría añadir un elemento de inestabilidad al clima de la tarde. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se presentan condiciones adversas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 6 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se recomienda estar preparados para un día de contrastes, con un inicio soleado que dará paso a un tiempo más inestable y lluvioso en la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará drásticamente. Desde las primeras horas de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias intermitentes.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 9 grados a mediodía, aunque la sensación térmica podría ser un par de grados más baja debido a la presencia de viento.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente a partir del periodo de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.