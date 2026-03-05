El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avancen las horas, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 7 y las 19 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en estos periodos. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total, lo que sugiere que, aunque la lluvia será ligera, será constante.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en bicicleta o a pie, ya que el viento podría dificultar el movimiento.

A lo largo de la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% entre las 7 y las 13 horas, y un 45% entre las 13 y las 19 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe una posibilidad considerable de que se produzcan, lo que podría traer consigo chubascos más intensos en momentos puntuales.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día húmedo y ventoso.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una persistente nubosidad que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica una atmósfera densa y grisácea. Esta situación se mantendrá constante durante la mayor parte del día, con la posibilidad de que se presenten lluvias escasas en los periodos de la mañana y la tarde.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de niebla y bruma en las horas centrales del día, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.