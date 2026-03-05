El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el horizonte. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 70% y el 90%. Esto podría favorecer la formación de brumas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día comience sin lluvias, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se estima que entre las 11:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación será del 100%, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es recomendable tener en cuenta la vestimenta adecuada.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los amantes de la meteorología deben estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas, ya que la situación puede variar rápidamente. En resumen, un día fresco y húmedo espera a Valga, con lluvias que podrían hacer necesario el uso de paraguas y ropa impermeable.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por una atmósfera mayormente cubierta. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han dado paso a un cielo cubierto que persistirá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, alcanzando un estado de nubosidad considerable en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10-11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. La bruma también hará su aparición, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunos tramos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

