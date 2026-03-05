Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y peatonal. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que a partir de la tarde se alcanzarán los 11 grados. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 91% a lo largo del día. Esto generará una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulados que no superarán los 1.0 mm en las horas de mayor actividad, que se concentrarán entre las 11:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 7:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante el día. Sin embargo, no se esperan tormentas significativas, aunque hay un 55% de probabilidad de tormenta entre las 7:00 y las 13:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos mayormente cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 9 grados. La visibilidad mejorará gradualmente, aunque la humedad seguirá siendo alta. En resumen, un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera, ideal para actividades en interiores y para abrigarse adecuadamente si se sale al exterior.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cielo cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se espera un cielo cubierto.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

