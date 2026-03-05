Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET

El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera en Tomiño un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra de nubes altas y posteriormente se torne completamente cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 11 grados, descendiendo nuevamente a 10 grados al caer la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 69% por la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se inicie un leve aumento en la probabilidad de lluvias. Aunque las primeras horas del día se mantendrán secas, a partir de las 11:00 horas se espera que la probabilidad de precipitación alcance el 100% entre las 07:00 y las 13:00, y continúe en un 60% entre las 19:00 y la 01:00. Las cantidades de lluvia serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total a lo largo del día.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que irán aumentando a medida que avance el día. En la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección variable, pero a partir de la tarde, se espera que el viento del norte se intensifique, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también estará presente, con un 55% entre las 07:00 y las 13:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Tomiño se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.

TEMAS

  1. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  2. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  3. Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
  4. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  5. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  6. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  7. Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
  8. Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Tracking Pixel Contents