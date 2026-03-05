El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera en Tomiño un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra de nubes altas y posteriormente se torne completamente cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 11 grados, descendiendo nuevamente a 10 grados al caer la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 69% por la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se inicie un leve aumento en la probabilidad de lluvias. Aunque las primeras horas del día se mantendrán secas, a partir de las 11:00 horas se espera que la probabilidad de precipitación alcance el 100% entre las 07:00 y las 13:00, y continúe en un 60% entre las 19:00 y la 01:00. Las cantidades de lluvia serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total a lo largo del día.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que irán aumentando a medida que avance el día. En la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección variable, pero a partir de la tarde, se espera que el viento del norte se intensifique, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también estará presente, con un 55% entre las 07:00 y las 13:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Tomiño se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.