El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 10 grados y una humedad relativa alta, alcanzando el 88%. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, manteniendo temperaturas estables en torno a los 10-11 grados.

A partir de las 11 de la mañana, la probabilidad de precipitación comenzará a aumentar, con un 100% de posibilidades entre las 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm, pero se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones húmedas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante gran parte del día, con una ligera disminución hacia la tarde.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La racha máxima de viento podría alcanzar los 38 km/h en las horas de la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La tarde se presentará con un cielo muy nuboso, y aunque las lluvias serán ligeras, la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 81%. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 9 grados hacia las 8 de la tarde. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 35% entre las 7 y las 9 de la noche, aunque no se anticipan fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, con mínimas que podrían llegar a los 8 grados. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la bruma y la niebla, especialmente en las horas más oscuras. Se recomienda a los habitantes de Soutomaior que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en carreteras y caminos rurales, donde la visibilidad puede ser limitada.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que los que deban salir deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén, con condiciones de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 06:00, la visibilidad puede verse afectada por la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas de la tarde y noche.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, la bruma inicial dará paso a un cielo muy nuboso, que se mantendrá así hasta la tarde. A medida que avancen las horas, la cobertura nublada se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales del día.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de bruma y nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la bruma será una constante, con temperaturas que rondarán los 10 a 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.