El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente a partir del periodo de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 10 grados, descendiendo a 9 grados en las siguientes horas y estabilizándose en 8 grados durante la tarde. Por la noche, las temperaturas caerán a 6 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 1 a 4 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia aumentan considerablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Silleda experimenten chubascos intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. En general, se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia será un factor, no se anticipan condiciones severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar a lo largo del día.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con la llegada de niebla y bruma en las horas de la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 9 grados a mediodía, aunque la sensación térmica podría ser un par de grados más baja debido a la presencia de viento.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas cercanas al mediodía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.