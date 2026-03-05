El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de la mañana, se prevé que la nubosidad se acompañe de lluvias escasas, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde, donde se espera que la precipitación sea más notable. Las cantidades de lluvia serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, que descenderán ligeramente a medida que avance la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará con cierta intensidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y del norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, que, combinado con la humedad, podría resultar en una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se aconseja a los residentes y visitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para las condiciones climáticas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes dominarán el cielo, y se espera que la visibilidad se vea reducida en algunos momentos debido a la bruma persistente.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables durante la mayor parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.