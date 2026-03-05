El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94%.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados, con ligeras variaciones. La humedad comenzará a descender, aunque seguirá siendo notable, rondando el 80% en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se inicien las lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría alcanzar hasta 2 mm, lo que indica que será un día húmedo y con posibilidad de chubascos intermitentes. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 60% en la franja horaria de la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un aumento en la intensidad del viento, especialmente del noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 42 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, a pesar de que las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados.

Por la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá a unos 9 grados, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas más tardías. Los ciudadanos de Salvaterra de Miño deben estar preparados para un día de clima variable, con precauciones al conducir debido a la niebla y la lluvia esperada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y una temperatura fresca. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica cambie drásticamente.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.