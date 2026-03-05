El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en las horas centrales del día, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 7 y las 13 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 1.0 mm, pero se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados , mientras que la humedad se mantendrá en torno al 84%. El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. La probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un cielo nuboso. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, pero se espera que la lluvia se detenga, permitiendo que el cielo se despeje en algunas áreas.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registran valores de hasta un 55% entre las 7 y las 13 horas, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, y la jornada se desarrollará con condiciones típicas de la temporada.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio brumoso y húmedo, seguido de un periodo de cielos cubiertos con lluvias ligeras, y finalizará con temperaturas frescas y una ligera mejora en las condiciones atmosféricas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cielo cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se espera un cielo cubierto.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94%.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y peatonal. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.