El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente a partir de la tarde, con un 100% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo más lluvioso. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la lluvia podría ser más intensa en algunos momentos, especialmente en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 99% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. Las condiciones de humedad también podrían favorecer la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, por lo que se aconseja conducir con precaución.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 10 grados . La probabilidad de tormentas es baja, pero no se puede descartar completamente, especialmente en las horas de la tarde. En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y mayormente nublado, con lluvias ligeras y vientos moderados, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o prepararse para la lluvia si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo variable en Meis, con predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado mayormente cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes cubran el cielo, manteniendo un ambiente gris y sombrío durante gran parte del día. Desde la 01:00 hasta las 08:00 horas, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría afectar la luminosidad natural del entorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.