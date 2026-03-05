El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, la bruma inicial dará paso a un cielo muy nuboso, que se mantendrá así hasta la tarde. A medida que avancen las horas, la cobertura nublada se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con un leve descenso hacia la tarde. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 85-92% a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias comiencen a ser más frecuentes a partir de la tarde. Aunque las primeras horas del día se presentarán secas, a partir del periodo 13 (alrededor de la 1 de la tarde) se espera un incremento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% en las horas posteriores. Las cantidades de precipitación no serán excesivas, pero se anticipa que se acumulen alrededor de 2 mm en total, con chubascos intermitentes que podrían ser más intensos en algunos momentos.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 38 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones de viento fresco y lleven ropa adecuada si planean salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas del día, aumentando a un 60% en la tarde. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica, aunque inestable, no debería representar un riesgo significativo.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras a moderadas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén, con condiciones de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 06:00, la visibilidad puede verse afectada por la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas de la tarde y noche.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 10 grados y una humedad relativa alta, alcanzando el 88%. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, manteniendo temperaturas estables en torno a los 10-11 grados.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de bruma y nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la bruma será una constante, con temperaturas que rondarán los 10 a 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

