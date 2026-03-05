El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, las nubes continuarán cubriendo el cielo, y se espera que la temperatura no varíe significativamente, permaneciendo en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se anticipa que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Pontevedra experimenten lluvias durante este periodo. Las precipitaciones serán escasas en comparación con otros días, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 4 mm, siendo más intensas hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. En las horas de mayor actividad, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría añadir un elemento de inestabilidad a la jornada. Sin embargo, la probabilidad disminuirá a medida que se acerque la tarde.

En resumen, Pontevedra se prepara para un día nublado y húmedo, con lluvias esperadas y un viento notable. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 02:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

