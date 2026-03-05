El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. La bruma también hará su aparición, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunos tramos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 9 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar los 10 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo por encima del 80% en la mayoría de los periodos.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 3 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 07:00 y las 19:00, alcanzando un 100% en las horas centrales del día. Sin embargo, las lluvias serán ligeras y esporádicas, por lo que no se anticipan grandes inconvenientes para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando rachas de hasta 36 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 40% entre las 07:00 y las 13:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, no se esperan fenómenos severos, por lo que la jornada transcurrirá sin mayores complicaciones.

En resumen, Pontecesures vivirá un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado del norte. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.