El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 93% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas durante la mañana, con acumulados que no superarán los 0.7 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con un total estimado de 2 mm a lo largo de la tarde. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento pueda ser más fuerte.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que las precipitaciones sean mínimas.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto con niebla en la mañana, seguido de lluvias ligeras por la tarde. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad hará que sea un día fresco, por lo que se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, aunque a medida que avance el día, la bruma y la niebla harán su aparición, especialmente en las primeras horas. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a la sensación de frescor.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.