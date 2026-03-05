El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de las 7 de la mañana. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 9 grados durante la mayor parte del día, con mínimas de 6 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá por encima del 85% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Las rachas más fuertes se producirán entre las 7 y las 8 de la tarde, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 55% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento notable. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias al desplazarse, especialmente en las primeras horas de la mañana.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén, con condiciones de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 06:00, la visibilidad puede verse afectada por la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas de la tarde y noche.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 10 grados y una humedad relativa alta, alcanzando el 88%. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, manteniendo temperaturas estables en torno a los 10-11 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.