El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 02:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, las nubes continuarán cubriendo el cielo, y las temperaturas se mantendrán estables entre los 10 y 12 grados . La probabilidad de precipitación será baja en las primeras horas, pero a partir de las 10:00, se espera un ligero aumento en la posibilidad de lluvias, con un 100% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm en este periodo.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias intermitentes que podrían intensificarse ligeramente hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados , mientras que la humedad se mantendrá alta, alrededor del 90%. La sensación térmica podría ser más fría debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A partir de las 18:00, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando rachas de hasta 34 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías.

En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a alrededor de 9 grados , y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas. La visibilidad mejorará ligeramente, pero la bruma podría persistir en algunas áreas.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones de visibilidad reducida en las primeras horas y que lleven paraguas si planean salir, especialmente durante la tarde.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo variable en Meis, con predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado mayormente cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, las nubes continuarán cubriendo el cielo, y se espera que la temperatura no varíe significativamente, permaneciendo en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día.

