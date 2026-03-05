El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén, con condiciones de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 06:00, la visibilidad puede verse afectada por la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas de la tarde y noche.

A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos que traerán consigo la posibilidad de lluvias. Desde las 11:00 hasta las 19:00, la probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm en total durante el día. Es recomendable que los residentes y visitantes de la zona lleven paraguas y estén preparados para condiciones húmedas.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 80% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Esto puede hacer que la temperatura se sienta más baja, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente bastante frío y húmedo.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más ventosas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la situación meteorológica, aunque inestable, no debería causar mayores inconvenientes.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras a moderadas. Se recomienda precaución al conducir y estar preparado para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, aunque a medida que avance el día, la bruma y la niebla harán su aparición, especialmente en las primeras horas. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a la sensación de frescor.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, la bruma inicial dará paso a un cielo muy nuboso, que se mantendrá así hasta la tarde. A medida que avancen las horas, la cobertura nublada se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales del día.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 10 grados y una humedad relativa alta, alcanzando el 88%. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, manteniendo temperaturas estables en torno a los 10-11 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

