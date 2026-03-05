El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes y visitantes se enfrenten a condiciones húmedas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 13 grados , comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 13 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 12 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. Los residentes deben estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 55% entre las 07:00 y las 13:00, y un 40% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 9 grados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, por lo que se aconseja precaución al conducir o desplazarse por la zona.

En resumen, Oia experimentará un día de clima variable, con predominancia de nubes y posibilidad de lluvias. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas y que se mantenga informada sobre cualquier cambio en la predicción.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán predominantes, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un aumento significativo en la nubosidad a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera en Tomiño un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra de nubes altas y posteriormente se torne completamente cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.