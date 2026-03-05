El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un aumento significativo en la nubosidad a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados, alrededor del 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se inicien lluvias escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.8 mm. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de O Rosal experimenten lluvias durante este periodo. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 26 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría contribuir a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

Además, existe una probabilidad moderada de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 55% de probabilidad en este intervalo. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas a partir de la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado del norte. Se recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus actividades considerando la posibilidad de lluvia y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.