El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cielo cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se espera un cielo cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 9 grados, que irán subiendo gradualmente hasta llegar a los 12 grados en la tarde. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente a alrededor de 9 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 75% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia será más significativa entre las 13:00 y las 19:00, con un 100% de probabilidad de que se produzcan algunas gotas. Sin embargo, no se anticipan lluvias intensas, por lo que es recomendable llevar un paraguas, aunque no es necesario preocuparse por un día completamente lluvioso.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento y su velocidad pueden contribuir a que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias ligeras durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de niebla y bruma en las horas centrales del día, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y peatonal. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.