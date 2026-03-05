El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se tornará en cubierto, especialmente a partir de la madrugada. Durante la mañana y la tarde, las nubes dominarán el cielo, y se prevé que la visibilidad se vea reducida por la densa capa de nubes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 79% y el 93% a lo largo del día. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que O Grove experimentará lluvias escasas a partir de la mañana. La probabilidad de precipitación será notablemente alta entre las 7:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% en esos periodos. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en total a lo largo del día. Es recomendable que los residentes y visitantes lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sur y el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Esto podría afectar actividades al aire libre, por lo que se sugiere tener precaución, especialmente en zonas costeras.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 60% de posibilidad entre las 7:00 y las 13:00 horas, y un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque no se prevén tormentas severas, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Hoy, 5 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, y a medida que avance la jornada, se espera que la cobertura nublada se intensifique, alcanzando un estado de cielo cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables durante la mayor parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.