El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que generará una sensación de frescura en la atmósfera. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y una ligera probabilidad de precipitaciones. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar a los 1.2 mm en total a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 10:00, con una ligera lluvia que podría persistir hasta la tarde.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas de viento que, aunque no serán extremas, podrían hacer que la sensación de frío se acentúe. En las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque el mediodía, alcanzando velocidades de hasta 56 km/h.

La probabilidad de tormentas también será un factor a considerar, especialmente entre las 07:00 y las 19:00, donde se prevé un 50% de probabilidad de tormenta. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 19:30, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, lo que marcará el inicio de una noche fresca y húmeda en Nigrán.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán predominantes, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

