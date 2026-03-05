El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de niebla y bruma en las horas centrales del día, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 10 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta 12 grados. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla. A lo largo del día, la humedad se mantendrá por encima del 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana y la tarde, no se anticipa lluvia significativa, aunque en las horas posteriores, especialmente entre las 11:00 y las 19:00, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm. Esto se debe a un sistema frontal que se aproxima a la región, trayendo consigo condiciones más inestables.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 52 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un aumento moderado en la tarde, alcanzando un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin mayores contratiempos.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo cambiante, con niebla y bruma en las horas centrales, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y llevar abrigo ante el viento fresco.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cielo cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se espera un cielo cubierto.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, la bruma inicial dará paso a un cielo muy nuboso, que se mantendrá así hasta la tarde. A medida que avancen las horas, la cobertura nublada se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales del día.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.