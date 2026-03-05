El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Moraña se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la bruma comenzará a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 10 grados . Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, con un 80% de posibilidad de que se registren precipitaciones entre las 19:00 y las 21:00 horas. Las cantidades de lluvia previstas son moderadas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementará a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará tranquilo, es posible que se presenten condiciones más inestables hacia el final de la jornada.

En resumen, Moraña experimentará un día con cielos despejados que darán paso a la bruma y, posteriormente, a un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las precipitaciones.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco.

Hoy, 5 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por una atmósfera mayormente cubierta. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han dado paso a un cielo cubierto que persistirá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo predominantemente cubierto, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo estará despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.